- Formația timișoreana Allover a lanst un nou videoclip la piesa Passengers in Life, melodie care anunța apariția albumui de debut al trupei. Piesa beneficieaza de textul lui Luca Dragu iar de inregistrare și producție muzicala s-a ocupat Johnny Kui, video-ul fiind realizat de Pataki Farkas. Primul concert…

- Artistul timișorean K-RIGA a lansat recent piesa „Nu ratez“, melodia beneficiind de un videoclip realizat de Happy End Studio și de mixajul și masterul lui Lukinich Atilla de la DSPro Studio. Pe numele lui adevarat Cariga Daniel Claudiu, tanarul artist „activeaza“ in branșa muzicii hip hop din 2016…

- Noul videoclip al timișorenilor de la Allover la piesa „Liebe“ a fost realizat cu ajutorul unor filmulețe scurte trimise de o serie de oameni din Timișoara și din intreaga lume. Membrii trupei le-au cerut celor care au vrut sa apara in acest videoclip filmulețe scurte in care aceștia și-au exprimat…

- Are doar 9 ani si micuța solista are deja un palmares impresionat. Iar acum Maria Nicole revine in atenția fanilor cu un nou videoclip la piesa “Antompuri”, pe care l-a lansat zilele in plina pandemie, pe 7 mai, deși l-a filmat in urma cu cateva luni. Maria Nicole, pe care fanii o știu din serialul…

- Maluma este de nerecunoscut in cel mai nou videoclip lansat pentru piesa „ADMV”. Potrivit artistului in varsta de 26 de ani, titlul este prescurtarea de la „Amor de Mi Vida”. In clip, cantarețul columbian, pe numele lui adevarat Juan Luis Londono Arias, se transforma intr-un barbat de 80 de ani. „Acest…

- Dupa lansarea single-ului de debut „Salveaza-ma”, trupa Antipoem anunța lansarea primului EP – „Vise fara aripi” și revine cu single-ul „Spini”. Piesa „Spini” a fost scrisa intr-o singura zi. Solistul și compozitorul trupei, Andy Horjea, a venit la studio cu versurile care descriau situația prin care…

- Formația timișoreana Fragmental a lansat cel de-al doilea single din cariera numit „Addiction“, videoclipul melodiei fiind realizat de Catalin Buda. Proiectul a fost pornit de Catalin Buda cu trei ani in urma, ca un proiect solo cu un sound cinematic și influențe de nu-jazz și downtempo. Un an mai tarziu,…