- Experții World Wide Fund (WWF), organizație care lupta pentru protecția mediului, arata ca nu pot fi date ordine pentru vanarea urșilor fara un recensamant al acestora, care sa identifice numarul lor real. Ursul este specie protejata, iar directivele europene permit doar vanarea exemplarelor agresive,…

- Pentru a le intari capacitatea de a furniza serviciile conexe ale justitiei in procesul digitalizarii Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 20 noiembrie, legea prin care lista utilizatorilor retelelor Serviciului de Telecomunicatii Speciale ( STS ) a fost completata cu doi utilizatori noi…

- Lansarea Sistemului Informational Integrat de Urmarire a Materialelor Lemnoase - SUMAL 2.0 este incetinita din cauza Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), care nu a pus la dispozitie tocmai datele despre paduri, desi Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) afirma ca sistemul este…

- Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a constituit un grup de lucru interinstituțional in domeniul 5G, sub coordonarea Ministerului. Grupul este menit sa identifice masurile concrete și masurabile necesare pentru punerea in aplicare a recomandarilor din setul de instrumente…

- ”SUMAL 2.0, cel mai important instrument in lupta cu taierile ilegale de padure, intra in vigoare la 1 noiembrie 2020. Incepand cu aceasta data, toti cei peste 100.000 de utilizatori ai SUMAL 2.0, dintre care peste jumatate sunt noi, vor incepe sa opereze in acest sistem informatic”, a informat ministerul.…

