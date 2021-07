Tanczos Barna a afirmat ca, la nivel european, se vorbeste tot mai mult despre reducerea gazelor cu efect de sera, a emisiilor de carbon si a poluarii din orase, el aratand ca sustine demersurile care duc la aceste lucruri. “Vedem ce inseamna Rabla Plus in Romania, in doua luni de zile am consumat tichete egale cu total tichete pe 2020. Deci lumea se schimba in jurul nostru, oamenii constientizeaza importanta acestor masuri, vin si solicita aceste finantari din partea statului pentru a trece la un alt nivel de protectie a mediului”, a declarat Tanczos Barna, luni, intr-o conferinta de presa. …