Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat, luni, ca țara sa va solicita acordul Berlinului pentru a livra Ucrainei tancuri Leopard fabricate in Germania. Morawiecki s-a angajat și sa creeze o coaliție de țari gata sa livreze aceste tancuri Ucrainei. „Vom cere un astfel de acord, dar este o chestiune…

- Ministrii de externe ai celor trei tari baltice au cerut din nou Germaniei sa livreze Kievului tancuri Leopard, la o zi dupa ce Berlinul a refuzat sa se angajeze sa faca acest lucru la o reuniune a Grupului de Contact pentru Ucraina, transmite dpa și Agerpres . ”Noi, ministrii de externe leton, eston…

- Rusia a susținut ca a capturat un sat din estul Ucrainei ca parte a forței sale de luni de zile catre orașul Bakhmut. Purtatorul de cuvant al ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, a declarat ca Klișchiivka, la 9 km sud de Bakhmut, a fost „eliberat”.

- Mai multe explozii au rasunat sambata dimineata la Kiev, responsabili ucraineni afirmand ca noi lovituri ale armatei ruse au luat drept tinta infrastructuri-cheie ale capitalei Ucrainei, informeaza AFP si Reuters. „Un atac cu racheta asupra unor infrastructuri esentiale” este in curs la Kiev, a anuntat…

- Rusia a lansat 16 drone ”kamikaze” in Ucraina in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat armata ucraineana, vineri, la o zi dupa ce Moscova a tras zeci de rachete in cel mai recent atac al sau impotriva infrastructurii critice din Ucraina, transmite Reuters . Fortele Aeriene Ucrainene au transmis…

- Armata rusa a afirmat luni ca a doborat patru rachete HARM de fabricatie americana deasupra teritoriului sau, pe cerul regiunii ruse Belgorod la frontiera cu Ucraina, unde Moscova duce o ofensiva de la inceputul lui februarie, informeaza AFP. „Patru rachete anti-radar americane HARM au fost doborate…

- Kremlinul a respins marti un plan de pace in trei pasi propus in urma cu o zi de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitati", potrivit Reuters. Unul dintre cei 3 pasi enumerati luni seara de presedintele ucrainean in discursul sau adresat…

- Avioanele de vanatoare ale armatei ruse si-au redus semnificativ numarul misiunilor deasupra Ucrainei, a indicat Ministerul Apararii britanic in buletinul sau informativ zilnic, potrivit DPA și Agerpres . In prezent, zilnic au loc doar cateva zeci de misiuni ale aviatiei militare ruse. Spre comparatie,…