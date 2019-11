Piata de capital nu este un loc exotic, ci o oportunitate pentru toti romanii de a-si tine economiile, a declarat, sambata, in cadrul Forumului Investitorilor Individuali, Adrian Tanase, CEO al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).



"Toata cariera mea, din 1998 si pana am terminat facultatea, am activat pe piata de capital din Romania. Deci, sunt un specialist al pietei de capital din Romania. Din pacate, piata de capital din Romania sufera, e o piata mica si ilichida, ce reprezinta doar 10% din PIB-ul Romaniei, fata de piata din Polonia care reprezinta 30% din PIB. Noi vrem sa o crestem,…