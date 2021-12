Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suspectat ca a ucis doi studenți la Iași a fost prins. Marocan de origine, acesta e suspectat ca a ucis doi studenți cu care se certase. Conform declarațiilor procurorului de caz, crima a fost una extrem de violenta. "Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia…

- Tanarul suspectat ca i-a ucis pe cei doi studenti din Iași a mers la spital, pentru ingrijiri medicale, dupa crime și inainte de a disparea, autoritațile suspectand ca a fugit din țara. El avea o rana la mana dreapta și le-a spus medicilor ca s-a taiat intr-un geam.

- Crima de la Iași a ingrozit o țara intreaga, iar suferința familiior celor doi studenți uciși este accentuata de faptul ca suspectul principal, Ahmed Sami El Bourkadi, este inca in libertate. Noi detalii despre masacrul care a avut loc in vila de pe strada Moara de Vant ies la iveala pe zi ce trece.…

- Ahmed Sami El Bourkadi, student la UMF Iasi, este principalul suspect al dublului asasinat din Iasi. Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a cerut arestarea in lipsa a cetateanului de origine marocana. Suspectul a fugit din țara Ahmed Sami El Bourkadi este principalul suspect al dublei crime din Iași.…

- Procurori DIICOT și ofițeri de poliție judiciara au percheziționat luni, 13 decembrie, locuința unui barbat din Craiova care este suspectat ca a accesat ilegal rețelele informatice ale unor companii din Romania și din strainatate pe care apoi ar fi incercat sa le șantajeze, potrivit unui comunicat de…

- Barbatul suspectat ca a tras cu un pistol de tip airsoft si a distrus mai multe masini parcate in zona CET din Constanta a fost depistat de politisti.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, suspectul este din municipiul Constanta, are 33 de ani, este casatorit si are doi copii. Suspectul este…

- Politistii l-au prins, duminica, in jurul orei 14.00, pe tanarul de 23 de ani, din localitatea Unirea, judetul Dolj, evadat din sediul IPJ Dolj cu trei zile in urma. Andrei Sorin Crutan a fost capturat in localitatea Bucovat. pe un camp extravilan. El era cautat de peste 1.000 de politisti si jandarmi.