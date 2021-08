Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a decedat in urma exploziei de la depozitul de artificii lucra la compania Tohan, respectiv Uzina de armament, dar era in afara programului in momentul producerii incidentului. Relațiile de munca pe care le avea cu depozitul de artificii urmeaza sa fie stabilite de inspectorii de munca.…

- VIDEO| Explozie la un depozit de artificii din Zarnești. O persoana a decedat, alte doua sunt intoxicate cu fum Explozie la un depozit de artificii din Zarnești. O persoana a decedat, alte doua sunt intoxicate cu fum O explozie puternica a avut loc miercuri seara la un depozit privat de articificii…

- O explozie puternica a avut loc miercuri seara la un depozit privat de articificii din imediata apropiere a Uzinei Tehnice Tohan din Brașov. Primele informații arata ca un barbat a decedat, iar alte doua persoane sunt intoxicate cu fum. Explozia de la Uzina Tehnica Tohan s-a produs in jurul orei 20:50,…

- O explozie puternica s-a produs, miercuri seara, la Uzina Tehnica Tohan, din Brașov. Pompierii au fost anunțați de personalul aflat la ora 20.50 in tura ca s-a produs o explozie. ISU Brașov a alocat 4 autospeciale cu apa și spuma, 1 autocisterna, 2 echipaje de prim ajutor, 1 echipaj de cercetare chimica…

- O explozie puternica a avut loc, miercuri seara, din motive inca necunoscute, la Uzina Tehnica Tohan din Zarnești. Cel puțin o persoana a murit și alte doua au fost intoxicate cu fum, in urma incidentului, anunța ISU Brașov. Explozia a avut loc in jurul orei 20.50, potrivit ISU Brașov. ISU Brașov a…

- O explozie puternica a avut loc miercuri seara la Uzina Tehnica Tohan din Brașiv. Primele informații arata ca o persoana ar putea fi prinsa in interior. Alte doua persoane sunt intoxicate cu fum. Explozia de la Uzina Tehnica Tohan s-a produs in jurul orei 20.50, potrivit ISU Brașov. ISU…

- Una dintre singurele concluzii ale raportului este ca acele obiecte intalnite de militare nu au fost create de programe clasificate conduse de guvernul Statelor Unite sau de Pentagon. Aceasta descoperire este bazata pe declarațiile lui Luis Elizondo, fostul lider al Programului de identificarea a amenințarilor…

- S-au aflat noi detalii extrem de importante cu privire la moartea tragica a afaceristului din Arad. Ioan Crișan și-a pierdut viața dupa ce mașina lui a fost cuprinsa de flacari in parcarea unui supermarket, iar, inca de atunci, o lume intreaga a ramas șocata. Ce s-a intamplat, de fapt, cu doua luni…