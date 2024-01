Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani, din Coșula, este banuit ca a batut un batran pana l-a omorat. Polițiștii l-au reținut Vineri, a fost emisa ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 22 de ani, din comuna Coșula, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata urmata de moartea…

- Un barbat de 37 de ani a trait cea mai ingrozitoare experiența a vieții sale. Barbatul, originar din Botoșani, a incercat sa plece Austria, ca sa ajunga de Revelion in Romania. Acesta batut, dat jos din autobuz in Germania, fara bagaje, cu telefonul descarcat și doar 50 de euro in buzunar. Ovidiu…

- Un roman a trait momente de coșmar, in drum spre Romania. S-a pregatit sa ajunga acasa de sarbatori, insa a ajuns batut și abandonat de șoferul care trebuia sa il aduca. Familia lui, care il aștepta in Botoșani, l-a dat disparut. Dupa mai multe cautari, barbatul a fost gasit și a marturisit prin ce…

- Dinamo vrea sa mai lege o victorie, dupa cea de la Botoșani, 2-0. Vineri seara joaca acasa, cu Voluntari. Jucatorii au povestit care este atmosfera in vestiar dupa primul succes dupa 13 etape consecutive fara victorie Un meleu al bucuriei, chipuri zambitoare, pumni stranși - imaginea victoriei dinamoviste…

- Un tanar de 20 de ani care erau baut și posibil sub influența substanțelor psihoactive, care avea persmisul suspendat, a fost prins in noaptea de sambata spre duminica la volanului unei mașini furate pe un bulevard din Botoșani.

- Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce și-a batut concubina, cu care locuia in Cepari. Femeia a incercat sa se refugieze la niște cunoștințe din localitate, insa barbatul a prins-o pe drum și a lovit-o. In urma ranilor, femeia a ajuns la spital și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Incidentul…

- Procurorii DIICOT au facut perchezitii in Cluj la domiciliul unui barbat banuit de efectuarea operațiunilor cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive.Din primele date, acesta ar fi deținut și transportat, in vederea comercializarii, 100 de grame de substanța cristalina, cu efect psihoactiv…