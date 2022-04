Stiri pe aceeasi tema

Apa iazului aflat langa Ambasada Rusiei din capitala Lituaniei, Vilnius, a fost colorata in roșu, culoarea sangelui, pentru a atrage atenția asupra crimelor de razboi comise de Rusia in Ucraina.

- Apa iazului aflat langa Ambasada Rusiei din capitala Lituaniei, Vilnius, a fost colorata in roșu pentru a atrage atenția asupra crimelor de razboi comise de Kremlin in conflcitul din Ucraina. Imagini cu medaliata olimpica Ruta Meilutyte inotand in apa sangerie au devenit virale. Iazul, care a fost vopsit…

- Agresiunea Armatei lui Vladimir Putin asupra Ucrainei aduce masuri radicale pe piața economica europeana. Sambata, 2 aprilie, un prim stat din UE a anunțat ca oprește definitiv importul de gaze din Rusia. Președintele și ministrul energiei dintr-un stat baltic au anunțat oficial, sambata, 2 aprilie…

- Presedintele rus, intr-o discutie cu fostul lider ucrainean Petro Porosenko, s-a laudat ca ar putea avea trupe in capitalele Ucrainei, Poloniei, Letoniei, Lituaniei, Estoniei si Romaniei in 48 de ore. „Daca as vrea, in doua zile as putea avea trupe nu numai la Kiev, ci si la Riga, Vilnius, Tallinn,…

- Antrenoarea de fitness Yulia Chernitskaya a emoționat intreaga țara, dupa ce a relatat o intamplare petrecuta intr-o benzinarie din Romania.Frumoasa ucraineanca este din Odesa și este mama a patru copii. Yulia Chernitskaya s-a refugiat in București, alaturi de cele patru fetițe ale sale, și locuiește…

- Lituania, Letonia si Estonia au anuntat, vineri seara, decizii de expulzare a zece diplomati rusi, din cauza unor activitati incompatibile cu atributiile oficiale, in contextul tensiunilor dintre NATO si Rusia din cauza invaziei militare ruse in Ucraina. Ministerul lituanian de Externe a anuntat ca…

- O tanara din București a lasat fara cuvinte pe toata lumea prezenta in Gara de Nord. A vazut o refugiata din Ucraina, insarcinata și, fara sa stea prea mult pe ganduri, s-a descalțat imediat și i-a oferit femeii incalțarile ei.

- Fostul mare boxer Vitali Klitschko (50 de ani), primarul orașului Kiev, a asistat la un moment emoționant, in plin conflict armat intre Ucraina și Rusia. Chiar in mijlocul campului de lupta, Valery și Lesya, un cuplu din forțele teritoriale de aparare din Ucraina, au decis sa se casatoreasca, intr-un…