Stiri pe aceeasi tema

- Luni, politistii Biroului Rutier Timișoara au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Munteniei, din Timișoara, a avut loc un accident rutier. La fata locului s-au deplasat politistii, care au stabilit ca un autoturism destinat școlarizarii in vederea obținerii permisului de conducere, la…

- O femeie de 42 de ani, aflata la volanul unei mașini școala, a accidentat, luni, o alta femeie de 20 de ani, aflata pe strada, și o alta mașina parcata.Potrivit IPJ Timiș, accidentul a avut loc pe strada Munteniei din Timișoara, potrivit mediafax. La fata locului, politistii au stabilit ca…

- O șoferița a fost ranita intr-un accident provocat chiar de ea, dupa ce ar fi incurcat pedala de frana cu acceleratia masinii pe care o conducea. Accidentul a avut loc vineri, chiar in curtea Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Conform TVR Timișoara, șoferița de 47 de ani venise…

- Accident bizar vineri dimineața, in parcarea privata din curtea Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara. O șoferița care pleca de la spital a lovit o mașina parcata, a darmat un joc, a trecut printr-un loc de joaca și s-a oprit cu autoturismul intr-un copac.…

- In municipiul Sibiu, o mașina pentru instrucție auto a fost filmata in timp ce a ales sa circule pe o strada pe care accesul nu era permis. Manevra interzisa era semnalizata de mai multe indicatoare.

- O eleva de 17 ani, care se indrepta spre școala, a fost surprinsa și lovita de o mașina pe trecerea de pietoni la Timișoara. Potrivit Poliției, tanara ar fi incercat sa traverseze pe culoarea roșie a semaforului. Un barbat, in varsta de 48 de ani, a condus un autoturism pe strada Mareșal Alexandru Averescu,…

- La data de 19 noiembrie a.c., in jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Bucov. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca, un barbat de 49 ani, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un barbat a murit, si o femeie a fost ranita, dupa ce aceasta din urma a intrat cu masina pe contrasens. Accidentul a avut loc duminica seara, pe centura ocolitoare a municipiului Timisoara, scrie News.ro. O femeie, de 58 de ani, conducea un autoturism pe Centura Timisoarei dinspre DJ 691 spre aeroport.…