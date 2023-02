Stiri pe aceeasi tema

- Gicuța din Aparatori, manelistul reținut luni de Poliția Capitalei dupa ce și-a rapit iubita și a vrut sa-o incendieze in portbagajul mașinii, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Barbatul care și-a rapit iubita in Capitala și a vrut sa o incendieze in portbagajul mașinii este un cunoscut manelist. Potrivit unor surse judiciare și conform profilului de Facebook, aceste este Gicuța din Aparatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Secretarul general adjunct al NATO a vorbit in premiera, intr-un interviu pentru emisiunea “La cina”, despre cel mai greu moment din viața. Mircea Geoana a povestit cum era sa-și piarda fiica, din cauza unei infecții nosocomiale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Romaniei participa joi, 5 ianuarie, la ședința de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii, unde o sa susțina o alocuțiune. Evenimentul are loc la Facultatea de Drept, de la Universitatea din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nu au fost formulate inca acuzațiile impotriva șoferului autocarului implicat in accidentul rutier de la București, dupa ce s-a izbit de o bara metalica ce stabilea inalțimea vehiculelor, accident soldat cu decesul unui barbat de 53 de ani, anunța reader.gr, citat de Rador. Fii la curent cu…

- Treisprezece victime ale accidentului care a avut loc vineri la intrarea in Pasajul Unirii sunt internate, in prezent, in spitalele din Bucuresti, iar patru dintre acestea vor fi externate in cursul zilei de duminica, a informat Ministerul Sanatatii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Meteorologii anunța temperaturi minime de 5 grade și maxime de 12 in București, incepand de marți dupa-amiaza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Ronaldo și-a pierdut baiețelul la scurt timp dupa naștere, in luna aprilie, iar acum a vorbit deschis despre modul in care tragicul eveniment i-a afectat pe el și pe soția sa, Georgina Rodriguez, in cadrul controversatului interviu acordat Piers Morgan și din care au fost publicate noi fragmente.…