Stiri pe aceeasi tema

- Zoe Williams, 42 de ani, din Marea Britanie, a plecat alaturi de soțul ei, Jason, și de fiul ei, Hayden, 11 ani, intr-o vacanța mult visata in SUA. Familia a zburat din Caerphilly, South Wales, in San Francisco. Cand a ajuns la hotel, femeia se simțea bine, potrivit The Sun. "Eram entuziasmați și ne…

- Simona Halep, 28 de ani, a incheiat anul pe locul 4 in clasamentul WTA. Eliminata in semifinale la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, China, constanțeaca a plecat in vacanța alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc. Simona și Toni au aterizat, la inceputul saptamanii, in Insulele Madive, alegand o destinație…

- Simona Halep a intrat in vacanta si a postat un mesaj pe Instagram, in care si-a facut bilantul pe anul 2019."Un alt an a trecut. Multe multumiri intregii mele echipe, familiei, prietenilor si fanilor. Un an plin de amintirile extraordinare ale unui vis devenit realitate la cel mai frumos…

- O tanara hairstylist din Oxford, Marea Britanie, a suferit un accident chiar in seara pe care o voia a fi perfecta alaturi de iubitul ei. Aceasta a ramas cu cicatrici pe fața dupa ce intalnirea s-a tranformat intr-un coșmar.

- 11 familii din comuna Fantanele care au implinit 50 de ani de casatorie au fost sarbatorite duminica de catre comunitate. Primaria și Consiliul Local le-a organizat ”nunta de aur” unde naș mare a fost primarul Vasile Hij. Startul a fost dat la biserica „Sfantul Gheorghe” din satul Banesti unde cele…

- O femeie iși planificase vacanța alaturi de soțul și copilul sau, dar nu au mai ajuns pentru ca barbatul a murit in mod neprevazut. Julie Fuller, din Stoke-on-Trent, Marea Britanie, a cheltuit 670 de...

- Emanuela Iacobuta, o romanca de 40 de ani stabilita in Italia, a fost gasita moarta in urma cu cateva zile in apartamentul in care locuia. Emanuela locuia cu concubinul ei intr-un apartament din Predappio Alta, insa barbatul, sofer de camion, obisnuia sa o bata zdravan in mod constant. Emanuela a fost…

- De pe urma romanilor din strainatate, care se intorc acasa in fiecare vacanta, au de castigat si afacerile din tara, pentru ca oamenii isi inchiriaza o masina, au de reparat prin casa sau merg la stomatolog. Pe de altă parte, nu scapă de aglomeraţia de la instituţiile statului. De…