Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a inaugurat miercuri, 5 septembrie, la Muzeul Cinegetic al Carpaților ”Posada”, Expoziția Jubiliara ”100 de ani de silvicultura in Romania”, eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri din 1918, cand toate provinciile locuite de romani s-au unit intr-un singur stat.…

- Cine este Andrei Bodean, al patrulea candidat inscris pentru șefia DNA. In varsta de 38, Andrei Bodean este procuror la Direcția Naționala Anticorupție Constanța și a devenit cunoscut, dupa ce a trimis in judecata afaceriști și politicieni controversați, precum pe Nicușor Constantinescu, Radu Razare…

- In urma rezultatelor inregistrate in proiectul experimental si a semnalelor venite din partea calatorilor, RATBV extinde aplicarea regulii de urcare pe usa din fata a mijloacelor de transport in comun. Astfel, incepand cu data de 1 august a.c., aceasta modalitate de acces in autobuz va fi aplicata,…

- Copacul cazut in Livada Poștei din Brasov a fost foarte aproape de a crea o tragedie. Arțarul dezradacinat a cazut pe o alee a parcului Schaeffler din Livada, iar varfurile au ajuns pe terasa din spatele Bibliotecii Județene. La momentul respectiv, pe terasa erau ocupate toate mesele, și…

- In zona parcului Ina Schaeffler (Livada Postei), un copac din specia artar s-a prabusit peste una dintre alei. In urma verificarilor efectuate de catre reprezentantii Serviciului Amenajare Zone de Agrement, ai Regiei Padurilor Kronstadt si ai Politiei Locale, s-a constat ca arborele a fost dezradacinat…

- Pentru absolvenții de liceu, care au promovat examenul de Bacalaureat, urmeaza o noua etapa. Multi dintre ei vor avea de dat inca un examen, in timp ce altii vor culege roadele rezultatelor de la Bac. In acest an, la cele 18 facultați din cadrul Universitații „Transilvania” sunt disponibile 6.210 locuri,…

- Elevii de 10 la Bacalaureat iau drumul facultaților din strainatate. Mulți dintre tinerii cu care Romania se mandrește pentru performanțele deosebite la examenele naționale pleaca imediat dupa liceu sa invețe la universitați din afara Romaniei. Este și cazul a doua absolvente de la Colegiul Național…

- Constantin Alexandru Manda de la Colegiul National "Mihai Eminescu" din Constanta a obtinut nota 9,1 la Limba si literatura romana, 10 la Istorie si 10 la Economie, media rezultata fiind de 9,7. El a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca dificultatea examenului de bacalaureat a fost medie. "Consider…