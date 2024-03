Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit dupa prabușirea unui avion mic intr-un parc de rulote din Clearwater, Florida, potrivit abc7chicago.com. Oficialii spun ca au fost „mai mulți morți” dupa ce un avion mic s-a prabușit joi intr-un parc de case mobile din Clearwater, Florida. Un Beechcraft Bonanza V35 monomotor…

- In era digitala in care traim, prezenta online a unei afaceri este esentiala pentru a atinge succesul si pentru a ramane competitiv pe piata. Doua aspecte cruciale in acest sens sunt optimizarea pentru motoarele de cautare (SEO) si dezvoltarea unei aplicatii mobile. Acestea nu sunt doar instrumente…

- Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica Timișoara a organizat luni, 29 ianuarie 2024, cea de-a XII-a ediție a Sesiunii de comunicari pentru aplicații mobile din UPT – SCMUPT 2024, o competiție cu tradiție, care se organizeaza anual in sesiunea de iarna, in decursul lunii…

- Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica Timișoara a organizat luni, 29 ianuarie 2024, cea de-a XII-a ediție a Sesiunii de comunicari pentru aplicații mobile din UPT – SCMUPT 2024, o competiție cu tradiție, care se organizeaza anual in sesiunea de iarna, in decursul lunii…

- Acer a anunțat, de asemenea, noile Predator Helios Neo 18 și Helios Neo 16 cu cele mai noi procesoare, grafica și funcții imbunatațite de inteligența artificiala Rezumat: Cele mai recente laptopuri Acer Predator Helios sunt echipate cu procesoare Intel® Core™ din a 14-a generație, GPU NVIDIA® GeForce…

- Societatea timișoreana Aquatim dorește trecerea relațiilor cu clienții in domeniul online. In curand va lansa, in acest sens, MyAquatim, o aplicație mobila dezvoltata pentru a oferi clienților și publicului larg acces facil și rapid la informațiile și la serviciile prestate de Aquatim. MyAquatim va…

- Un barbat din județul Suceava a fost escrocat de 37.800 de lei. Acesta a fost pacalit sa cumpere acțiuni la o companie cunoscuta de energie, sperand ca se va imbogați intr-un timp scurt. Dupa ce au avut acces la datele personale, prin intermediul unei aplicații instalate in telefonul victimei, infractorii…

- Dezvaluirea facuta de un senator din SUA Sursa articolului: Guvernele spioneaza utilizatorii de telefoane mobile prin notificarile „push" pe care le primim de la diferite aplicații Credit autor: Realitatea De Mures. Source