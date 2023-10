Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 12 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. In data de 2 septembrie a.c., in jurul orei 01:00, *SBIRN ANIELA MARIA* ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, situat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, care a disparut. Petronela-Andreea Oancea a plecat luni, 18 septembrie, in jurul orei 7:00, la școala, iar dupa terminarea cursurilor nu s-a mai intors la domiciliu,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara. In data de 18 septembrie,... The post Minora din Timișoara, data disparuta. Nu s-a mai intors acasa de la școala appeared first on Special Arad · ultimele…

- O femeie in varsta de 27 de ani din Timisoara a fost data disparuta. Georgeta Beleanu a plecat ieri, in jurul orei 21.30, de pe strada Leandrului si nu a mai revenit acasa. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii tinerei. Semnalmente: inalțime 1,67…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 42 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. Femeie a fost vazuta ultima oara la Clinicile Noi. „In data de 25 iulie, in jurul orei 11:20, Zarea Sorina-Mariana ar fi plecat voluntar…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 85 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. „In data de 24 iulie, in jurul orei 02:00, Șchiopu Aurora ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, de pe strada I. Ghica, din Timisoara…

- Vineri, 14 iulie, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie din Baia Mare, cu privire la faptul ca la data de 10 iulie a.c., fiica sa minora GONDOȘ IOANA ELENA de 16 ani, a plecat voluntar de la locuința surorii sale din municipiu și pana in prezent nu s-a mai…