Tanara de 19 ani, gasita ingropata intr-o padure din Valcea. Suspect retinut

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani, din judetul Valcea, ar fi fost ucisa si apoi ingropata intr-o padure, in zona Goranu, suspectul fiind identificat de anchetatori si condus la audieri, a informat, miercuri, purtatorul de...

- O tanara de 19 ani din Valcea a fost ucisa de iubitul sau. Potrivit presei locale, iubitul, in varsta de 18 ani, a omorat-o prin injunghiere dupa care a ingropat cadavrul langa un adapost pentru caini. Un tanar de 18 ani este suspectat de anchetatorii din Valcea pentru ca și-ar fi ucis iubita prin injunghiere,…

- "A fost gasit in padure, in comuna Galicea. Este echipa operativa la fata locului si se fac cercetari intr-un dosar penal. Fusese anterior dat disparut si se pare ca de la data disparitiei ar fi fost decedat. Se fac cercetari pentru a se stabili cum au stat lucrurile", a declarat reprezentantul IPJ…

- Un șofer a fost prins de aparatul radar conducand cu 180 km/h pe un drum național din Tulcea, primind o amenda de 4.785 de lei, pe langa suspendarea permisului. Un barbat din județul Tulcea a fost amendat, luni, cu 4.785 de lei dupa ce a fost prins conducand cu 180 de kilometri pe ora pe DN 22, in apropierea…

- Vineri, 16 februarie 2018, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, a reusit sa documenteze activitatea infracționala a unui barbat de 47 de ani, din Hirsova, judetul Constanta, banuit de inselaciune. Se pare ca, in luna iunie 2016, barbatul ar fi indus in eroare doua persoane, din Aiud si Lopadea…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tânar de 20 de ani, pentru savârsirea infractiunii de furt calificat. ”La data de 30.01.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Secția 2 Politie, cu spijinul politistilor din cadrul Politiei…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au retinut pe un tanar de 29 de ani, din comuna Intregalde, ce este cercetat pentru distrugere si lovire. In sarcina lui s-a retinut faptul ca, in seara zilei de 27 ianuarie, in timp ce se afla pe raza municipiului…

- In timp ce Parlamentul era ocupat cu investirea guvernului condus de Vasilica Dancila, colegul ei de partid Ionel Arsene (presedintele CJ Neamt, sef al pesedistilor locali, ”baron” al respectivului judet si om apropiat de Liviu Dragnea) era arestat preventiv. Cu zece zile in urma, DNA il salta pe Ionel…