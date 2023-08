Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Onești au fost sesizați de catre o tanara, de 18 ani, din municipiul Bacau, despre faptul ca, in timp ce se afla intr-o camera de hotel din Onești, ar fi fost agresata fizic de catre un barbat de 29 de ani. Polițiștii s-au deplasat…

- O tanara din Buzau a fost salvata de polițiștii din Germania, dupa ce fusese sechestrata de un cetațean turc, care voia sa o vanda. Unchiul sau a fost cel care a dat alarma. Potrivit IP Buzau, pe 31 iulie, unchiul femeii a alertat poliția din municipiu ca nepoata sa este ținuta cu forța intr-un apartament…

- NU I-A MERS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Pe 27 iulie a.c., in jurul orei 17.00, in Punctul de…

- TUPEIST …Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Land Rover, cu numar fals de inmatriculare, care figura in bazele de date ca fiind furat din Belgia. S-a dispus indisponibilizarea autoturismului pentru continuarea…

- DE NECREZUT… Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit ca un barbat cu dubla cetatenie, bulgara si Republica Moldova, a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In data de 28 iunie a.c., in jurul orei 17.30, la Frontiera Albita,…

- HOȚ… Polițiștii barladeni au reținut un tanar, Ionuț Sergiu Batista, in varsta de 23 de ani, din Barlad, banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat. Fapta a vut loc in data de 1 mai a.c., la o locuința din cartierul Munteni din oraș. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii barladeni…

- VIOLENȚA DOMESTICA… Clipe de teroare pentru o tanara din comuna Delești. Aceasta a fost sechestrata și lovita de iubitul alaturi de care credea ca o sa aiba o viața frumoasa. Salvarea sa a fost tatal ei, care, alarmat ca nu mai reușește sa ia legatura cu fata, a sunat la 112. “In urma cercetarilor efectuate,…