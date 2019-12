Stiri pe aceeasi tema

- Incident pe traseul Chișinau-Balti. Zeci de saci cu fulgi de polistiren au fost imprastiati pe carosabil, cauzand dificultate celorlalti participanti in trafic.Motivul ar fi nerespectarea regulilor de transportare a marfurilor.Vom reveni cu detalii.

- Un roman, in varsta de doar 23 ani, a fost gasit fara suflare intr-o mașina parcata intr-o zona din Italia. Din primele cercetari, se pare ca tanarul a decedat din cauza unei supradoze de droguri.

- O femeie, in varsta de 29 de ani, a fost capabila de un gest absolut infiorator. Are calitatea de suspect in cazul a doua crime, dupa ce fetițele sale au fost gasite fara suflare in mașina sa, lasata parcata intr-un soare arzator.

- Au vrut sa-si faca singuri dreptate, dar au ajuns dupa gratii. Este vorba de un cuplu din Suceava, care impreuna cu doi complici au sechestrat si au batut o femeie, originara din Republica Moldova, care fusese dadaca micutilor lor.

- A fost alerta in Sibiu joi dupa amiaza, dar si in noaptea de joi spre vineri, dupa ce David, un copil in varsta de cinci ani, a disparut de acasa, dupa ce a plecat din curte. Acesta nu le-a spus parintilor nimic.

- O adolescenta in varsta de 16 ani din Zalau a fost batuta și violata, miercuri seara, din cauza unei fete in varsta de 13 ani, care a vrut sa se razbune, dintr-un motiv incredibil. Copila a ajuns in stare grava la spital.

- De 7 sezoane, Delia face echipa cu Mihai Bendeac și Cheloo la masa juraților de la emisiunea “iUmor”, unde cauta cele mai amuzante numere de stand-up, magie, mima sau improvizație. Tot in juriu de baieți activa și la “X Factor”, unde-i avea alaturi pe Horia Brenciu - de anul acesta, inapoi la “Vocea…

- Irina Loghin a povestit momentele cumplite pe care le-a trait acum 6 luni de zile, aceasta suferind un accident vascular care a determinat-o sa iși schimbe stilul de viața. Artista a reușit sa se recupereze rapid , alegand in special sa faca mișcare. Irina Loghin, 80 de ani, a lipsit de pe…