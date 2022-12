Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 14 ani a murit, sambata, 31 decembrie, dupa ce a fost injunghiata mortal in strada, in comuna Trusești, din județul Botosani. Suspectul, un tanar de 20 de ani, a fost prins de politisti, scrie agenția News.ro , care preia un comunicat al poliției județene. Politistii au fost sesizat, prin…

