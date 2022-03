Stiri pe aceeasi tema

- Putin este cel mai pazit rus, în cazul în care un razboi ar începe în țara sa. Președintele Rusiei ar avea șapte ascunzatori, lucru ce îi confera o protecție sporita, potrivit jurnal.md. Începând cu data de 23 februarie, cu doar câteva ore…

- In timp ce mașinaria de razboi a Rusiei da rateu dupa rateu pe frontul ucrainean, un consilier principal de la Kremlin a rupt randurile, declarand ca invazia ordonata de Putin este „jenanta”, iar liderul de la Moscova acționeaza periculos, ascultand doar

- Valery Solovey (61 de ani), politolog si fost profesor la Moscova, care a fost interogat recent pentru afirmatiile conform carora Putin ar suferi de boli fizice si psihice, sustine ca liderul de la Kremlin si-a trimis familia intr-un buncar nuclear din Muntii Altai, Siberia, relateaza Dailymail.

- Ucraina a rezistat eroic in ultimele 72, insa va putea face fața in continuare? Doua scenarii sunt posibile. Cozmin Gușa susține ca exista doua scenarii pentru situația din Ucraina. Una dintre ele ar putea fi ocuparea Kievului și ruperea țarii in doua. Cel de al doilea scenariu este ca Ucraina sa reziste,…

- Președintele Federației Ruse a reiterat condiția sa de neagresiune asupra Ucrainei de cea a neaderarii acestei țari la NATO, in conferința de presa de la Moscova de marți seara. „Rusia va acorda „republicilor populare” Donetk si Lugansk sprijin militar”, a spus liderul de la Kremlin. De asemenea, Putin…

- Washington Post remarca faptul ca „semnalele venite de la Kremlin sunt contradictorii”, in cadrul unei analize prin intermediul careia incearca sa „decodeze” mesajele transmise de la Moscova. ”S-a anunțat oficial ca unele forțe ruse sunt trimise acasa dupa ce au terminat exercițiile militare, chiar…

- Miss SUA 2019, Cheslie Kryst, a fost gasita moarta la New York, informeaza New York Post. Trupul neinsuflețit al modelului de 30 de ani a fost gasit duminica dimineața, in apropiere de un zgarie-nori in care aceasta locuia.Potrivit anchetei, se spune ca ultima data caștigatoarea concursului…