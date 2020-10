Tânără carbonizată, lângă o valiză, pe câmp, în Giurgiu Potrivit unor surse citate de Antena 3, o evaluare preliminara a medicilor legiști arata ca victima este o persoana de sex feminin, cu varsta cuprinsa intre 15- și 25 de ani, cu inalțime de 1,65 m. O investigație mai complexa urmeaza sa fie defașurata la Institutul Național de Medicina Legala, pentru a putea fi gasite […] The post Tanara carbonizata, langa o valiza, pe camp, in Giurgiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

