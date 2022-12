Luni, 5 decembrie a.c., la ora 07.00, pe D.N. 1/H, in localitatea salajeana Pericei, un barbat de 64 de ani, din Șimleul Silvaniei, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 1/H, pe direcția Șimleul Silvaniei – Zalau, la intersecție cu drumul comunal 103, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, a acroșat o tanara de 15 ani, din Pericei, care se afla angajata in traversarea carosabilului, pe marcajul pietonal, semnalizat prin indicator rutier. In urma accidentului rutier, tanara a suferit leziuni pentru ingrijirea carora a fost transportata la spital. Polițiștii rutieri din…