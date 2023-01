Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, a avut loc un incendiu in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incendiul s-a produs la o casa in localitatea Goruni, comuna Tomesti. Momentan nu se cunoaste cu exactitate cauza producerii incidentului. Nu au fost raportate victime…https://www.bzi.ro/incendiu-la-o-casa-in-comuna-tomesti-pompierii-intervin-de-urgenta-4629443…

- In urma cresterii sustinute a numarului de cazuri de gripa pentru a treia saptamana, ieri, 5 ianuarie, se astepta ca Ministerul Sanatatii sa declare oficial epidemia de gripa, insa situatia a ramas la „stare de alerta epidemica". Acest lucru inseamna si ca nu vor exista restrictii precum cele din perioada…

- UN AVOCAT BUN… Un barbat din comuna Banca, depistat conducand sub influenta alcoolului, a fost retinut pentru dare de mita, dupa ce i-a oferit 800 de euro politistului barladean care il oprise, informeaza Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Vaslui din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA).…

- Potrivit PNL Iasi, Alin Marius Andries este un specialist in politici economice si financiare, are numeroase proiecte de cercetare, el fiind profesor universitar si coordonator de doctorate la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii ”Al. I. Cuza” Iasi. De asemenea,…

- Prima instituție de invațamant superior artistic din Romania implinește 162 de ani. Universitatea Naționala de Arte “George Enescu” din Iași iși onoreaza istoria printr-o expoziție deschisa, ieri, la Casa Balș. Un material de Ioana Soreanu. Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași marcheaza…

- Pe strazile Iasului au inceput sa apara si soferi aflati sub influenta altor substante decat alcoolul. Unul dintre ei a fost condamnat in prima instanta de Judecatorie, decizia finala urmand sa apartina insa Curtii de Apel. In noaptea de 18/19 mai 2020, politistii Sectiei 5 au oprit in trafic un autoturism…

- Procurorii DIICOT au clasat dosarul in care Doina Pana a acuzat ca a fost victima unei tentative de omor. Fostul ministru al Apelor și Padurilor Doina Pana a declarat ca ar fi fost intoxicata cu mercur. Conform cercetarilor, INML (Institutul de Medicina Legala) a ajuns la concluzia ca Doina Pana nu…

- Apelul la urgențe a fost dat de catre apropiați, abia dupa patru zile de la disparitie. Familia știa ca barbatul ramane la stana și ca semnalul la telefon este slab in acea zona.Trupul ciobanului a fost descoperit intr-o rapa. Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru necropsie. „Actiune…