- Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au reținut pe un tanar care este banuit de furt. In noaptea dintre ani ar fi forțat ușa unei locuințe din Noșlac și ar fi furat 3.000 de euro. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 ianuarie 2020, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au identificat…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie calificata, politisti din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au identificat un tanar, de 17 ani, banuit de comiterea faptei. Astfel, la data de 9 decembrie a.c., in jurul orei 01.30, minorul in cauza ar fi agresat un barbat,…

- Spiritul de observație și civismul unui tanar din Alba Iulia a condus la prinderea unui individ care, seara trecuta, a spart un magazin și a incercat sa fure din alte doua. Polițiștii l-au reținut și il vor prezenta in fața magistraților. In seara zilei de 3 decembrie 2019, in jurul orei 23,15, Poliția…

- In seara zilei de 3 decembrie 2019, in jurul orei 23.15, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre un tanar de 28 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a observat un individ care ar fi incercat sa forțeze gratiile unui magazin și un dozator de lapte situate pe strada Vanatorilor…

- Doi tineri, de 16 și 17 ani, din Cugir sunt cercetați penal pentru furt, dupa ce au intrat in apartamentul unei femei și au sustras mai multe bunuri. Unul dintre ei a fost reținut. Potrivit IPJ Alba, fapta s-a petrecut in 19 noiembrie și cei doi ar fi furat mai multe produse electronice, un parfum […]

- Un minor a fost identificat și reținut de polițiști imediat dupa ce l-a talharit pe un alt tanar, in apropierea unui supermarket din Alba Iulia. Este cercetat pentru talharie. La data de 24 octombrie 2019, in jurul orei 13,30, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre un…

- Polițiștii din Cugir l-au reținut pe un tanar care ar fi profitat de starea de ebrietate a unui barbat și i-ar fi sustras telefonul mobil și o suma de bani. Este cercetat pentru furt calificat. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 octombrie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției…

- Un scandal a avut loc intr-un local din Cugir, in seara zilei de 12 octombrie. Potrivit polițiștilor care ancheteaza cauza, un tanar de 33 de ani, l-ar fi batut cu pumnii și picioarele pe un alt barbat de 52 de ani. Barbatul care a provocat scandalul, a fost reținut pentru 24 ore și este cercetat […]…