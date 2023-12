Stiri pe aceeasi tema

- Rusia l-a plasat luni pe scriitorul Boris Akunin, care locuieste in exil din 2014, pe lista personalitatilor ” teroriste si extremiste”, cel mai recent exemplu al represiunii care ii vizeaza pe detractorii Kremlinului, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Pe numele sau real Grigori Salvovici, autorul…

- Gruparea banațeana de rugby a anuntat ca noul antrenor este Mugur Preda (44 de ani), care a activat in ultimul timp la CSM București si care a mai pregatit Steaua si Gloria Buzau. „Fost tehnician in staff-ul echipelor naționale, la Steaua și la Gloria Buzau, dar și in Franța, Preda și-a dorit o noua…

- Sondajul arata o atitudine mai rece fața de aderarea Georgiei și a unor state din Balcanii de Vest și opoziția fața de admiterea Turciei Potrivit unui sondaj, europenii sunt in general deschiși la ideea aderarii Ucrainei la UE, in ciuda costurilor și riscurilor, dar sunt in cel mai bun caz reticenți…

- Daddy Yankee spune și-a luat "adio" de la cariera muzicala! Artistul internațional iubit de milioane de oameni și-a anunțat retragerea din cariera, in urma cu puțin timp, in cadrul unui concert susținut recent. Iata ce declarații a facut hitului sau global „Gasolina”!

- Un tanar nascut in Romania și adoptat in strainatate iși cauta familia biologica. Deși se afla in SUA și are o familie iubitoare, care ii ofera tot confortul, baiatul vrea sa iși cunoasca originile.

- Dorin Goian (42 de ani), fostul fundaș central al echipei naționale, a comentat suspendarea primita de Valentin Țicu, de 16 etape, dupa ce fundașul Petrolului a provocat accidentarea grava a lui Dragoș Iancu, mijlocașul lui Hermannstadt. Jucatorul sibienilor a suferit o fractura deschisa de peroneu,…

- Sportivii Padel Center Timișoara și-au adjudecat Premiul Fair Play la Cupa Internaționala a Cluburilor de Padel (The International Cup of Padel Clubs), cea mai reprezentativa competiție intre cluburi din Europa, desfașurata zilele trecute in Malaga (Spania). De asemenea, clubul timișorean a caștigat…

- Viceprimarul Ruben Lațcau și mai mulți arhitecți din patru țari vor alege dintre 30 de proiecte care au fost depuse in concursul pentru modernizarea și reamenajarea Pieței Operei din Timișoara. In perioada 13-15 octombrie, soluțiile propuse de aceștia vor fi jurizate, iar caștigatorul va fi anunțat…