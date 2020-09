Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani din județul Sibiu a fost prins in noaptea de miercuri spre joi in jurul ore 02:00, drogat la volan in timp ce conducea pe o strada din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, polițiștii rutieri din Alba, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia pe strada Regiment V Vanatori din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la kilometrul 340 al Autostrazii A1 pe sensul Deva catre Sibiu, in zona Municipiului Oraștie, județul Hunedoara, este restricționeaza circulația pe prima banda și pe cea de urgența, pana la inceputul lunii septembrie, pentru…

- Un tanar din Aiud a fost reținut pentru furt, dupa ce a fost prins de un polițist care se afla in timpul sau liber. Tanarul este banuit ca a spart geamul unei mașini parcate pe o strada din Cluj-Napoca și a furat din interior un telefon mobil și un scanner. Potrivit IPJ Cluj, duminica, in […] Citește…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca de astazi pana luni dimineața sunt restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Deva, inclusiv pe timpul nopții. In perioada 28 iulie – 3 august, ora 7.00, circulația va fi restricționata pe prima banda și pe cea de urgența…

- Circulatia pe A 1 s-a redeschis, vineri la ora 7, intre nodurile Cunta si Sebes Vest dupa ce a fost inchisa timp de 24 de ore. Lucrarile executate joi au avut ca scop conectarea celor doua autostrazi din zona orașului: Autostrada A10 Sebeș – Turda cu Autostrada A1 Sibiu – Deva. Joi dupa amiaza, la […]…

- Lucrari complexe pe Autostrada A1 Sibiu – Deva desfașurate joi, in zona Sebeș, cu scopul de a realiza conexiunea cu Autostrada A10 Sebeș – Turda. Este vorba despre turnarea placii pentru supra-betonarea pasajului de pe breteaua 2, care traverseaza A1, intre nodul rutier Sebeș – Lancram și Sebeș – Vințișoara.…

- Atentie, soferi Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pentru 24 de ore, in perioada 23 iulie 2020, ora 07.00 ndash; 24 iulie 2020, ora 07.00, circulatia este oprita pe Autostrada A1 Sibiu ndash; Deva, pe tronsonul kilometric 292 ndash; 312, intre nodurile rutiere…

- Joi, 23 iulie, incepand cu ora 07.00, se inchide circulația rutiera pe Autostrada A1, intre nodul rutier Cunța și nodul rutier Sebeș Vest (Vintișoara), pentru 24 de ore, respectiv pana in data de 24 iulie, ora 07.00. Traficul se va desfașura deviat pe DN1 (E81) și DN 7 (E68). Inchiderea circulației…