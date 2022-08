Tânăr din Prundu Bârgăului, prins cu droguri în Colibița! I-a venit de hac un elev jandarm aflat în practică Un tanar de 20 de ani care avea asupra sa un plic cu o substanța de culoare alba, a fost depistat in aceasta noapte de catre jandarmii montani din Colibița, transmite IJJ Bistrița-Nasaud. “Am fost solicitați la fața locului de catre unul dintre elevii care s-a aflat la noi in perioada de practica. Acesta aflandu-se in timpul liber, pe raza localitații Bistrița-Bargaului a constatat ca un tanar care era foarte agitat avea in mana un plic transparent, autosigilant, care conținea o substanța de culoare alba, care produce efecte psihoactive. Elevul jandarm l-a interceptat, dar cel in cauza a aruncat… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

