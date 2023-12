Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare un barbat de 43 de ani, din comuna Desa, acuzat de loviri cauzatoare de moarte. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 1 iulie, in urma unei altercatii, suspectul si-a lovit tatal cu un topor. Victima a decedat…

- Curtea de Apel Craiova a respins contestatia procurorilor impotriva unei hotarari a Tribunalului Dolj, instanta care a dispus arestarea la domiciliu a unui craiovean de 37 de ani, instructor auto, acuzat de trafic de influenta. Potrivit anchetatorilor, barbatul a cerut si primit de la un cursant suma…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de trei craioveni deferiti justitiei pentru tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 12 ianuarie, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de ani, in urma unui conflict izbucnit in trafic. Un alt inculpat din…

- Tribunalul Dolj a dispus arestarea la domiciliu a unui craiovean de 37 de ani, instructor auto, acuzat de trafic de influenta. Potrivit anchetatorilor, barbatul a cerut si primit de la un cursant suma de 1.500 de lei. In schimbul banilor, ar fi promis ca va „aranja” proba practica pentru obținerea permisului…

- Un tanar craiovean a fost retinut, aseara, fiind banuit de comiterea infracțiunii de distrugere (prin incendiere). In dimineata zilei de 9 septembrie, ora 2.56, politistii Sectiei 1 Politie Craiova au fost sesizati ca, pe strada A.I. Cuza a izbucnit un incendiu la un autoturism. Flacarile s-au propagat…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un barbat de 44 de ani, din comuna Teasc, condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu executare pentru talharie. Pe 10 decembrie 2022, barbatul a talharit o femeie de 78 de ani, in scara unui bloc din Craiova. Potrivit oamenilor legii, barbatul…

- Politistii doljeni au dispus, marti, retinerea a unui barbat de 35 de ani si a unei femei de 32 de ani, frate si sora, suspectati de comiterea unui furt la un magazin de bijuterii din Craiova. Prejudiciul este de aproximativ 880.000 de lei. Cei doi au fost depistati inainte sa fuga din tara, pe Aeroportul…