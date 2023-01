Stiri pe aceeasi tema

- Tanar din Vorona, la Poliție dupa ce a facut accident și a fost prins conducand sub influența alcoolului Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au fost sesizați prin apel 112 la data de 22 decembrie 2022 cu privire la faptul ca pe drumul județean D.J. 208 I, in comuna Vorona,…

- Peste 200 de conducatori auto au fost sancționați, in ultimele 24 de ore, pentru incalcari ale normelor legale privind circulația pe drumurile publice. Seara trecuta, in cadrul unei acțiuni care a vizat combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor…

- Tanar de 19 ani din Alba, prins la volan fara permis. Unde l-au oprit polițiștii Un tanar in varsta de 19 ani din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autoturism, avand permisul suspendat. Polițiștii l-au oprit pe DN 74 Alba Iulia – Zlatna. Potrivit IPJ Alba, joi, 10 noiembrie, in jurul…

- Tanar, DROGAT la volan, pe strazile din Alba Iulia: Șofer de 25 de ani, prins sub influența substanțelor psihoactive Un tanar, a fost depistat de polițiști DROGAT la volan, pe strazile din Alba Iulia. Șofer de 25 de ani, era sub influența substanțelor psihoactive. La data de 11 noiembrie 2022, in jurul…

- DROGAT la volan, pe strazile din Alba: Tanar de 31 de ani, prins sub influența substanțelor interzise DROGAT la volan, pe strazile din Alba: Tanar de 31 de ani, prins sub influența substanțelor interzise La data de 30 octombrie 2022, in jurul orei 01,20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de…

