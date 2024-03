Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 14 martie 2024, in jurul orei 03.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 20 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Al. I. Cuza din Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar, cercetarile…

- Sambata, 2 martie 2024, in jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe DN 7, pe raza localitații Vințu de Jos, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 23 de ani, din comuna Șibot, județul Alba. In urma testarii conducatorului…

- Marți, 20 februarie 2024, in jurul orei 10.15, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Aurel Vlaicu din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din Alba Iulia. In urma verificarilor efectuate,…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Petrești au oprit pentru control, pe drumul comunal 78, in localitatea Ungureni, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Corbii Mari. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca placuțele cu numar de inmatriculare…

- Luni, 22 ianuarie 2024, in jurul orei 18.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Samuel Micu din municipiu, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din comuna Galda de Jos. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic, in orașul Borșa, un tanar din Maramureș care conducea un autoturism desi nu deține permis de conducere. Mai mult, mașina nu avea placuțe de inmatriculare. Sambata, 20 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, pe timpul unor misiuni de supraveghere…

- Astazi, 2 ianuarie 2024, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 24 de ani, din localitatea Capud, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducere cu permisul suspendat și conducerea, pe drumurile publice, a unui…

