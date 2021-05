Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer s-a rasturnat cu mașina pe care o conducea pe acostament, la Nisporeni. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care o minora de 15 ani. Totul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 03:15 pe traseul Nisporeni-Milești in apropiere de satul Paruceni. Informația a fost confirmata…

- Un accident deosebit de grav s-a produs in jurul orei 15 pe DN1, in dreptul localitatii Baicoi-Liliesti, pe sensul de mers Brasov-Ploiesti. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp aflat pe marginea drumului. In urma impactului puternic, doua persoane…

- In orasul Glusk din Belarus, un sofer a intrat intentionat cu masina intr-un grup de tineri si a fugit apoi de la locul accidentului.Potrivit presei locale, 5 pietoni au fost raniti, iar unul a fost transportat la spital.

- Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile, la ieșire din Tifești catre Bolotești. A rezultat ranirea ușoara a patru persoane. Sursa text și foto: IPJ Vrancea Articolul ULTIMA ORA! Patru persoane ranite dupa ce o mașina s-a rasturnat la ieșire din Țifești…

- Un autoturism s-a rasturnat intr-o curba pe DN1 Bucuresti-Brasov, in sensul de mers catre Ploiesti, potrivit centrului infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. In urma impactului, soferul si un pasager au suferit leziuni si sunt evaluati medical, iar traficul rutier e restrictionat…

- Prin apel la 112, in jurul orei 09:48, pompierii au fost inștiințati despre producerea unui accident rutier pe raza comunei Valea Ursului. Un autoturism a parasit partea carosabila și s-a rasturnat intr-un șanț. In autoturism se aflau doua persoane (conducatorul auto și un pasager). La locul evenimentului…

- Viteza si inconstienta la volan au curmat viata unui tanar de doar 20 de ani. Acesta a murit dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat pe marginea drumului in apropiere de satul Rusestii Noi din raionul Ialoveni. In masina se aflau trei persoane.

- Un tanar de 24 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina in care se afla, condusa de un șofer beat, s-a rasturnat, iar el a fost aruncat pe șosea. Alți doi tineri s-au ranit, potrivit Mediafax. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica pe DJ 131,…