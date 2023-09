Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru mai multe infracțiuni pe numele unui tanar de 35 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volanul unei mașini furate. Mai mult, individul era beat și nu are nici permis de conducere.

- La data de 8 septembrie 2023, in jurul orei 5.10, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Lugoj au oprit pentru control, un barbat in varsta de 35 de ani ce conducea un autoturism pe strada Coloman Walisch din municipiul Lugoj, judetul Timis. La data de 8 septembrie 2023, in jurul…

- Vineri dimineata, in jurul orei 05.10, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au oprit pentru control, un barbat in varsta de 35 de ani ce conducea un autoturism pe str.Coloman Walisch din Lugoj, județul Timiș. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii…

- A treia oara cuhellip; ghinion pentru un barbat de 30 de ani din comuna Liesti, judetul Galati, care ar fi fost depistat de trei ori de politisti conducand masini fara permis de conducere. In urma celei de a treia infractiuni, barbatul a fost arestat. La data de 29 august 2023, in jurul orei 12:00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti, Romania, efectueaza cercetari pentru „incredintarea conducerii unui ansamblu auto, cu buna stiința, unui barbat care nu detinea permis de conducere corespunzator”. Investigațiile vizeaza doi cetațeni din Republica Moldova,…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, din comuna Vedea, judetul Giurgiu, este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere dupa ce a condus fara permis si a provocat un accident rutier, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Biroului Rutier al IPJ…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost prins de politistii rutieri in timp ce conducea beat si fara a detine permis de conducere un autoturism cu numere de inmatriculare false, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Politistii au depistat in afara localitatii…

- Ieri, 3 iulie, polițiștii din cadrul Poliției oraș Beclean au desfașurat activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe Drumul Național 17. Pe raza localitații Coldau, polițiștii au oprit pentru verificari un autoturism. A fost identificat șoferul, un barbat de 38 de ani, din Dej. In…