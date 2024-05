Stiri pe aceeasi tema

- Argumentele și tensiunile sunt inevitabile in societatea moderna și nu ar trebui sa fie ascunse sub preș, a declarat sambata Papa Francisc, avertizand ca incercarea de a impune o viziune uniforma favorizeaza frustrarea și violența, scrie Reuters. Adresandu-se unei adunari pentru pace intr-un amfiteatru…

- Italia si Franta ar trebui sa reduca cheltuielile mai repede decat intentioneaza in prezent, pentru a tine datoriile publice sub control, in timp ce Germania ar trebui sa aloce fonduri mai mari pentru a-si relansa cresterea economica, potrivit Fondului Monetar International, transmite Reuters, potrivit…

- Europa ar trebui sa evite ”declaratiile marete” si contradictorii, si sa aiba mai degraba o strategie clara si unificata impotriva Rusiei in ceea ce priveste razboiul sau din Ucraina, a declarat ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, adaugand ca Roma nu va trimite niciodata trupe in zona de…

- Papa Francisc, care miercuri implineste 11 ani de pontificat, a emis o noua condamnare a tuturor razboaielor, la cateva zile dupa ce a iritat Kievul si capitalele occidentale pentru ca a parut sa sugereze ca Ucraina ar trebui sa se predea si sa negocieze pacea cu invadatorul sau rus, relateaza Reuters,…

- Papa Francisc a condamnat din nou miercuri toate razboaiele, la cateva zile dupa ce a iritat Kievul si Occidentul sugerand ca Ucraina ar trebui sa capituleze, transmite Reuters. Suveranul pontif declarase radioteleviziunii elvetiene RSI ca ucrainenii ar trebui sa aiba „curajul steagului alb” si sa inceapa…

- Papa Francisc a afirmat, intr-un interviu acordat televiziunii elvetiene RSI, ca Ucraina ar trebui sa aiba curajul 'steagului alb' și sa negocieze pentru a pune capat razboiului cu Rusia 'inainte ca lucrurile sa se inrautateasca', transmit Reuters, EFE si AFP, potrivit Agerpres. In interviu, inregistrat…

- Intr-un interviu inregistrat luna trecuta de un post de radio elvețian și preluat de Reuters, Papa Francis a declarat ca Kievul ar trebui sa aiba curajul de a negocia sfarșitul conflictului armat cu Rusia, in contextul unei incapacitați de a respinge complet forțele ruse de pe teritoriul Ucrainei. Citește…