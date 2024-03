Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a afirmat, intr-un interviu acordat televiziunii elvetiene RSI, ca Ucraina ar trebui sa aiba curajul 'steagului alb', care este 'un cuvant curajos', si de a negocia pentru a pune capat razboiului cu Rusia 'inainte ca lucrurile sa se inrautateasca'.

- Papa Francisc este ingrijorat de faptul ca atentia internationala se indeparteaza de la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, care dureaza de aproape doi ani, a declarat miercuri Biserica Catolica de rit rasaritean din Ucraina, relateaza Reuters.Rusia a lansat o invazie la scara larga a Ucrainei in…

- Papa Francisc a ținut un discurs in fața diplomaților in care a spus ca „lovirea fara discriminare” a civililor este o crima de razboi. Papa a oferit drept exemplu crizele din Ucraina și Gaza, potrivit Reuters.Papa Francisc a abordat conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina in discursul sau anual…

- Europa trebuie sa se grabeasca pentru a se asigura ca se poate apara mai bine, deoarece noi amenintari militare ar putea aparea pana la sfarsitul deceniului, in timp ce atentia aliatului sau in materie de securitate, Statele Unite, se indreapta spre regiunea Indo-Pacific, a declarat intr-un interviu…