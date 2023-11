Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 6 noiembrie a.c., in jurul orei 19.30, politistii din cadrul Poliției municipiul Ramnicu Sarat au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un tanar de 22 de ani, din Ramnicu Sarat a fost agresat.

- In data de 23 octombrie a.c., in urma materialului probator administrat de catre polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Smeeni, instanta a emis mandat de arestare preventiva fata de principalul banuit in cazul unui furt calificat, un tanar de 23 de ani, din Scutelnici. Fapta a fost sesizata…

- Un tanar de 20 de ani a fost arestat preventiv pentru furt calificat dupa ce a patruns intr-o locuinta din Urechesti, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."La data de 21 septembrie, Sectia 5 Politie Rurala Cotesti a fost sesizata…

- Un tanar de 19 ani din Dambovita a fost arestat preventiv dupa ce a spart o casa de pariuri sportive din localitatea Cazaci si a furat 7.700 de lei, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita, potrivit Agerpres."Din investigatiile efectuate s-a stabilit ca, in noaptea de 20 spre 21 septembrie a.c., prin…

- Barbat arestat preventiv la Alba Iulia pentru proxenetism: Ar fi inchiriat un apartament unde se practica prostituția Un barbat din Cisnadie a fost arestat preventiv la cererea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru proxenetism, loviri sau alte violențe, dar și lipsire de…

- Un barbat de 32 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce a furat mai multe bunuri si bani, in valoare totala de 40.000 de euro, dintr-o locuinta din Timisoara. Alte trei persoane au fost audiate in acelasi dosar, potrivit news.ro.”La data de 6 septembrie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii…

- Un tanar din Parincea a ajuns in arestul poliției, dupa ce ar fi furat acumulatorii de la mai multe mașini din municipiul Bacau. Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Bacau au fost sesizați despre faptul ca, in perioada 11-16 august, persoane necunoscute au sustras acumulatorii de la 4 autoturisme.…

- Eduard Norbert, șoferul de 19 ani care noaptea trecuta a condus baut și a curmat viețile a trei tineri, in urma unui accident ingrozitor de autoturism petrecut DN 1, in zona Santimbru, a fost astazi dus pentru audieri la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia. Pe numele tanarului a fost emis un…