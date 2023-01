Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Potrivit anchetatorilor, ar fi impins o femeie de 80 de ani, pe strada C.D. Loga din Caransebeș, ziua in amiaza mare. Femeia a cazut la pamant, tanarul furandu-i plasa de rafie in care avea doua paini, portofelul cu bani și documente! Tanarul reșițean de 18 ani, banuit de savarșirea infracțiunii…

- Un tanar de 18 ani a fost atacat cu un cuțit pe o strada din Timișoara de un barbat de 23 de ani, iar conflictul dintre cei doi a izbucnit din cauza unei fete. Victima a ajuns la spital cu rani la nivelul spatelui, iar agresorul a fost arestat preventiv.Potrivit IPJ Timiș, conflictul a avut loc la inceputul…

- Un tanar de 18 ani a fost agresat pe o strada din Timisoara, cu un cutit, de un barbat de 23 de ani, iar conflictul dintre cei doi a izbucnit din cauza unei fete. Victima a ajuns la spital cu plagi la nivelul spatelui, iar agresorul a fost arestat preventiv, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Scene de groaza la inceputul acestei saptamani, pe Calea Lipovei din Timișoara. Un tanar in varsta de 18 ani a fost taiat cu un cutter de un alt barbat, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 02:00. Ajunși la fața locului, polițiștii de la Secția 5 au constatat ca, in urma unui conflict […]…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au reținut astazi un barbat in varsta de 26 de ani banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata, fapta comisa acum mai bine de jumatate de an. „La data de 6 mai 2022, polițiștii Biroului de Investigații…

- Omul, in varsta de 65 de ani, se indrepta spre casa cand mai mulți caini l-au inconjurat și l-au atacat, intr-un loc public din Iași. Barbatul a fost pus la pamant și a incercat cat a putut sa se apere de furia animalelor, dar a suferit rani grave. Martorii au chemat un echipaj medical, iar barbatul…

- rd Polițiștii Secției Regionale de Transporturi Timișoara au reținut, sambata, un barbat in varsta de 28 de ani banuit de furt calificat, ulterior magistrații dispunand masura arestului preventiv pentru 30 de zile. „In fapt, in noaptea de 8 spre 9 noiembrie 2022, in jurul orei 00:10, barbatul a patruns…