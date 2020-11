Tamiga & 2Bad lansează clipul piesei „Paradise” Tamiga & 2Bad sarbatoresc primirea butonului de argint pentru trecerea pragului de 100,000 de abonați pe canalul lor de YouTube. Acest motiv de bucurie nu se putea serba altfel decat printr-o noua melodie, deci cei 2 interpreți, lanseaza melodia “Paradise”, ce are acorduri orientale mulate perfect pe placul ascultatorilor lor. “Eu și Tamiga nu credeam ca intr-un timp așa de scurt puteam sa depașim acest prag de 100.000 de abonați și chiar sa primim acest buton de argint ravnit de toți cei care au canal de YouTube. In Decembrie o sa facem un video unde o sa prezentam acest buton pentru fanii noștri… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

