Talibanii spun că i-ar primi înapoi pe afganii deportaţi din Europa, dar că ei vor fi aduși în faţa unui tribunal Guvernul taliban din Afganistan ar accepta orice migranti afgani ale caror cereri de azil au fost respinse în Europa, dar acestia vor fi aduși în fața unui tribunal, a declarat un purtator de cuvânt al talibanilor, citat de un ziar austriac, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Guvernul austriac conduc de conservatori a adoptat o linie dura în privinta solicitantilor afgani de azil din UE, ministrul de interne afirmând initial ca Austria ar trebui sa continue sa-i deporteze pe solicitantii de azil respinsi înapoi în Afganistan cât de mult timp… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

