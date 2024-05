Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a condamnat presupusele atacuri cibernetice ale unui grup rus numit APT28 asupra Germaniei și Republicii Cehe, afirmand ca și ea a fost vizata, scrie Reuters. Polonia este alaturi de Germania și Republica Ceha in lumina atacurilor cibernetice asupra instituțiilor democratice și partidelor politice…

- Polonia a condamnat atacurile cibernetice ale grupului de hackeri ruși APT28 asupra Germaniei și Cehiei, afirmand ca și ea a fost vizata. APT28 are legaturi cu serviciul de informații militare rus GRU, a aratat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock. Polonia iși exprima solidaritatea cu Germania…

- Un asistent al unui europarlamentar din partea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost retinut de politia germana. Acesta este suspect intr-un „caz deosebit de grav” de spionaj in favoarea Chinei, a anuntat marti biroul procurorului federal, relateaza Reuters. Jian G.,…

- Politia germana a arestat un asistent al unui membru al Parlamentului European din partea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), suspect intr-un „caz deosebit de grav” de spionaj in favoarea Chinei, a anuntat marti biroul procurorului federal, relateaza Reuters, citata de News.ro.Jian…

- O politica fiscala moderat restrictiva necesara pentru conformarea cu „frana datoriilor” din Germania permite inflatiei sa o ia in directia cea buna, a afirmat luni ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite Reuters.

- Dupa cum spune Hartmut Issmer, istoria recenta a Germaniei este una de declin, din anii 1970 pana in 2015, cand cancelarul de atunci Angela Merkel a lasat migranții sa intre in țara, scrie marți agenția Reuters, intr-un material despre principalii susținatori finaciari ai partidului de extrema-dreapta…

- Vanzarile cu amanuntul din Germania au scazut in mod neasteptat in februarie, potrivit datelor oficiale, anuland speranta ca consumul privat ar putea ajuta cea mai mare economie a Europei sa se redreseze in primul trimestru, transmite Reuters, informeaza News.ro. Vanzarile cu amanuntul au scazut…

- Kremlinul a declarat luni (4 martie) ca o presupusa inregistrare a discuțiilor militare germane a aratat ca forțele armate ale Germaniei discuta planuri de a lansa lovituri pe teritoriul rus. Germania spune ca investigheaza un aparent act de „interceptare cu urechea”, potrivit Reuters. Kremlinul a declarat…