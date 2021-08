Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al emiratului islamic al Afganistanului Mullahul Hebtullah Akhund a sosit duminica dintr-un loc necunoscut din provincia Kandahar, transmite agenți de presa afgana Khaama Press. El s-ar fi întâlnit cu liderii talibani din provincia Kandahar, iar luni este așteptat un mesaj…

- Talibanii au anunțat ca sute de combatanți furioși au pornit duminica spre valea Panshir, in cadrul unei ofensive de anvergura impotriva acestei ultime zone care le rezista. Surse informate relateaza ca, in aceasta zona muntoasa, greu accesibila, continua organizarea forțelor de rezistența sub comanda…

- Prim-vicepresedintele afgan Amrullah Saleh a transmis marti ca se afla in Afganistan si ca este 'presedintele interimar legitim' dupa ce presedintele Ashraf Ghani a fugit din tara in timp ce talibanii cucereau capitala Kabul, informeaza Reuters. 'Conform Constitutiei afgane,…

- Talibanii au patruns in Kabul, duminica, ei spunand ca au facut acest lucru pentru a asigura ordinea in zonele parasite de fortele guvernamentale, relateaza The Guardian. In urma cu cateva ore, talibanii anuntau ca nu intentioneaza sa preia controlul orasului cu forta si sa se razbune asupra…

- Al treilea mare oras din Afganistan, Herat, era, joi, la un pas de a cadea in fata talibanilor, pe fondul unor lupte grele, gruparea militanta stabilind si un cap de pod la mai putin de 150 km (95 mile) de Kabul, transmite Reuters preluat de news.ro Gruparea a revendicat controlul asupra Heratului…

- Locuitorii din Kandahar se tem de avansul talibanilor asupra orașului. Mii de afgani s-au mutat și mulți au fost forțați sa fuga in locuri mai sigure, in timp ce talibanii inconjoara orașul Kandahar, informeaza Aljazeera.com. Saptamana trecuta, Kawsar Sama și familia ei și-au impachetat lucrurile…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. ''Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru…

- Talibanii îsi continua cuceririle teritoriale în Afganistan, preluând controlul asupra a înca doua districte în nordul tarii, pe fondul retragerii fortele straine, au confirmat vineri oficiali locali, transmite agentia dpa citata de Agerpres. În ultimele 24…