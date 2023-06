Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Craiova risca sa ajunga la inchisoare, dupa ce a mințit ca a fost batut și jefuit de 800 de lei, in plina strada. In urma anchetei, polițiștii au descoperit ca baiatul pierduse, de fapt, toți banii la pacanele și se temea ca va fi certat de parinți.

- Un barbat de 23 de ani a fost prins sambata de politisti in timp ce fugea pe strada cu un topor in mana, dupa ce si-a agresat fizic concubina si a distrus luneta unei masini, informeaza News.ro.Barbatul care alerga cu toporul in mana a fost observat de patru politisti care se aflau in drum spre locul…

- Un barbat a fost jefuit pe strada de banii castigati la pacanele. Barbatul a ramas fara cei 6.000 de lei in plina strada, in Bucuresti, conform Antena3. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei se observa cum cei doi indivizi l-au incoltit si l-au…

- Un sofer livrator de mancare cu permisul suspendat a fost prins in weekend de politistii locali pe o strada pietonala din Timisoara. Polițiștii locali aflați in patrulare sambata dupa-amiaza au depistat soferul in varsta de 43 de ani care a patruns cu masina pe strada pietonala Victor Vlad Delamarina.…

- Joi, 30 martie 2023, in jurul orei 20.45, polițiștii rutieri din Sebeș, impreuna cu cei de ordine publica, au depistat un tanar de 17 ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un ATV, pe strada Arini, din municipiul Sebeș, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- La data de 22.03.2023, in jurul orei 05:40, un barbat in varsta de 44 de ani a condus un tramvai pe strada Coriolan Brediceanu dinspre strada Dr. Iosif Nemoianu spre Piața Libertații, iar la intersecție cu strada Paris a surprins și accidentat un pieton care s-ar fi prins de tramvaiul aflat in mers,…

- La data de 16 martie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Soveja, se afla o femeie lovita in zona capului.Politistii deplasati la fata locului au identificat o femeie, de 38 de ani, care prezenta o leziune…

- Politistii din Timișoara au urmarit pe strazile județului Timiș un sofer care se urcase beat la volan, era fara permis și nu a vrut sa opreasca la semnale. Șoferul a fost prins dupa 10 kilometri.Polițiștii din Timișoara au incercat, marți, sa opreasca, pe DJ 592 in localitatea Moșnița Noua, județul…