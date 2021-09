Tâlhar cu mască de protecţie, împătimit de jocuri de noroc Un individ impatimit de jocuri de noroc a jefuit un trecator, apoi, cu banii furati, s-a dus la o sala de jocuri. El a fost bagat dupa gratii pentru 24 de ore, pentru infractiunea de talharie calificata. "La data de 27 septembrie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un barbat de 33 de ani, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in cursul aceleiasi zile, prin exercitarea de acte de violenta si purtand masca de protectie, acesta i-ar fi sustras 700 de lei unui barbat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

