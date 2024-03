Judecatoria Craiova a dispus arestarea preventiva a cinci persoane din comuna Amaraștii de Jos, acuzate de talharie calificata si distrugere. Potrivit oamenilor legii, suspectii au furat mai multe bunuri ale unei societati comerciale din Dabuleni, folosite la reabilitarea canalelor de irigatii. In plus, l-au batut pe paznic, dupa care i-au luat telefonul mobil si au taiat cauciucurile de la rulota in statea. Politistii doljeni au precizat ca cei cinci inculpati sunt acuzati de talharie calificata si distrugere.„Cinci perchezitii au fost efectuate de politistii Politiei Orasului Dabuleni, in cadrul…