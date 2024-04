(VIDEO) Dolj: Reţinut pentru furt calificat şi distrugere Un barbat, de 35 de ani, din comuna Calopar, banuit de furt calificat și distrugere, a fost retinut de politistii din Bucovat. Politistii au fost sesizati de un barbat, din Bucovaț, ca, persoane necunoscute ar fi patruns in incinta unei stații peco din comuna. Din statie er fi fost sustrase mai multe bunuri. A fost identificat un barbat de 35 de ani, din Calopar, banuit ca in noaptea de 30/31 martie, ar fi patruns in incinta statiei peco. El a distrus doua camere de supraveghere si un geam termopan, ar fi sustras un telefon mobil si suma de 370 de lei. In baza probatoriului administrat, politistii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Secție 4 Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 48 de ani, din comuna Bocsa, judetul Salaj, pentru talharie. Incursul zilei de 23 iunie 2023, o femeie din municipiul Craiova, angajata a unei societati cu specific amanet, a sesizat faptul ca o persoana necunoscuta i-a…

- Un doljean, de 37 de ani, din Coțofenii din Dos, este cercetat pentru infracțiunile de lovire, amenințare și distrugere.Polițiști din cadrul Secției 4 Craiova l-au reținut pe barbat pentru 24 de ore. Pe 27 februarie, un tanar, de 22 de ani, din Bucovaț ca, aflandu-se pe strada Nicolae Iorga, ar fi fost…

- Un minor este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni a fost reținut de polițiști din cadrul Secției 2 Craiova. Minorul de 14 ani, din municipiul Craiova, este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de talharie, furt si furt calificat. Acesta este banuit ca in zilele de 12, respectiv…

- Doi doljeni sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Ei au sustras bunuri dintr-o casa din Dragotești. Polițiști din cadrul Secției nr. 5 Rurala Pielești au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 28 de ani, din comuna Dragotești. Acesta este acuzat de furt calificat. Pe 17 ianuarie,…

- Un barbat de 37 de ani, din comuna Leu, a furat o borseta și a ajuns dupa gratii. El a a fost reținut, ieri, de polițiști din cadrul Secției 4 Craiova. Politistii au fost sesizati de un barbat, de 44 de ani, din Craiova, ca, ieri dimineata, persoane necunoscute i-au sustras din autoturismul de serviciu,…

- Un tanar scandalagiu, de 20 de ani, din Breasta, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști din cadrul Secției 5 Craiova. Acesta este acuzat de savarșirea infracțiunilor de amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice. Ieri, politistii au fost sesizati de un barbat de 63 de ani, din comuna…

- Un incident petrecut, ieri, in comuna Sadova, a dus la reținerea unui barbat de 34 de ani sub acuzația de ultraj. Un barbat de 67 de ani a sesizat poliția ca fiul sau provoaca scandal in locuința comuna. La fața locului, s-a deplasat o patrula formata din polițiști și jandarmi, fiind identificat apelantul…