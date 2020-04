Taiwanul interzice folosirea aplicaţiei pentru videoconferinţe Zoom de către şcoli şi agenţii guvernamentale Taiwanul a interzis agentiilor guvernamentale si scolilor sa foloseasca aplicatia pentru videoconferinte Zoom, invocand preocupari legate de securitate si confidentialitate, informeaza DPA. Popularitatea aplicatiei Zoom a explodat odata cu raspandirea pandemiei de coronavirus, care a obligat oamenii din intreaga lume sa munceasca si sa studieze de acasa. Marti, cabinetul taiwanez a interzis tuturor angajatilor sai folosirea de aplicatii de videoconferinte cu probleme de securitate cunoscute, cum ar fi Zoom. Cand va fi necesar, oficialii guvernamentali sunt sfatuiti sa opteze pentru aplicatii gratuite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

