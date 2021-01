Taiwan: Aproape o treime dintre recifele de corali sunt în agonie Aproape o treime dintre recifele de corali din Taiwan sunt pe cale de disparitie din cauza fenomenului de albire provocat de incalzirea globala, a anuntat miercuri o retea de asociatii care monitorizeaza starea de sanatate a ecosistemelor marine din regiunea insulei, relateaza AFP. Un studiu amplu realizat anul trecut in 62 de zone de Reteaua de observare a albirii coralilor din Taiwan (TCBON) a constatat ca insula nu a cunoscut niciodata o criza atat de grava. Jumatate dintre recifele din Taiwan au fost afectate de albire, iar in cazul a 31% impactul este atat de grav, incat coralii sunt pe cale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din orașul Galați va ramane fara apa din cauza unei lucrari la rețeaua urbana. Marți seara, compania care furnizeaza acest serviciu in oraș va inchide o stație de repompare și va lasa fara apa zeci de mii de galațeni, potrivit Mediafax. Jumatate din orașul Galați va ramane marți fara…

- Conform sondajului realizat de World Vision, jumatate dintre elevi considera ca scoala este pregatita sa se redeschida asigurand dezinfectia spatiilor comune din scoala si a salilor de curs.Copiii isi doresc intoarcerea la scoala, considerand in proportie de 88% ca au tot ce este nevoie pentru a se…

- Efectele pandemiei asupra afacerilor: jumatate dintre IMM-urile din Romania si-au redus activitatea, iar o treime au trimis salariatii in somaj tehnic. Patru din 10 antreprenori vor sa acceseze fonduri UE Jumatate dintre IMM-urile din Romania si-au redus activitatea in acest an, ca urmare a pandemiei,…

- Un roman din trei și-ar ține banii in șifonier, daca ar reuși sa economiseasca. Doar 8% ar cumpara o asigurare de viața și numai 4% ar investi la bursa Jumatate dintre romani sustin ca, daca ar reusi sa economiseasca trimestrial cate 350 de lei, i-ar depune intr-un cont bancar, iar o treime ar pastra…

- Jumatate dintre romani sustin ca, daca ar reusi sa economiseasca trimestrial cate 350 de lei, i-ar depune intr-un cont bancar, iar o treime ar pastra economiile intr-un plic in sifonier, se arata intr-un studiu al Reveal Marketing Research, remis, marti, AGERPRES. Reveal Marketing Research a derulat…

- Ample percheziții au avut loc miercuri la proxeneți din opt județe. Rețeaua de proxenetism era condusa de locotenentul unui interlop, din inchisoare, conform DIICOT. Fetele erau puse sa se prostitueze in cluburi de noapte, unele fiind violate, iar altele vandute.Citește și: OFICIAL - Jumatate…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi ajutorul de stat care va fi acordat Tarom si planul de restructurare aferent, care presupune ca o treime din angajati vor fi concediati, jumatate din directori pleaca acasa, iar compania va inchide agentii, potrivit profit.ro.

- Aproape jumatate dintre barbații ruși și mai mult de o treime dintre femei sunt supraponderali, a spus șeful Serviciului Federal pentru Supravegherea in domeniul Protecției Drepturilor Consumatorilor și Bunastarii Populației din Federația Rusa, Anna Popova, informeaza Interfax."In țara in…