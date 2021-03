Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a decis sa reduca cu 10% salariile cardinalilor si a redus salariile altor clerici care lucreaza la Vatican pentru a salva locurile de munca ale angajatilor obisnuiti in contextul in care veniturile Sfantului Scaun au fost afectate de pandemia de coronavirus, informeaza Agerpres . Vaticanul…

- Papa Francisc a decis miercuri sa taie salariile cardinalilor și ale prelaților, în cadrul eforturilor de a reduce deficitul cu care se confrunta Vaticanul, scrie AFP.Astfel, salariile cardinalilor se vor reduce cu 10% începând cu 1 aprilie, în timp ce salariile șefilor…

- Papa Francisc a acceptat demisia cardinalului Robert Sarah din functia de top din Vatican, un erou al multor conservatori care se confrunta adesea cu pontiful pe probleme teologice. Conservatorii din Biserica il puneau adesea pe Sarah pe lista lor pentru ca intr-o zi sa-l succede pe Francisc ca…

- Papa Francisc a primit prima doza din vaccinul impotriva COVID-19, in cadrul campaniei de imunizare care a demarat la Vatican, in aceasta saptamana. Acesta are 84 de ani și risc crescut de a dezvolta...

- Suveranul Pontif sustine ca toata lumea ar trebui sa faca acest vaccin."Saptamana viitoare incepem sa-l facem aici (n.r. la Vatican). Eu m-am programat. Trebuie facut. Cred ca din punct de vedere etic toata lumea ar trebui sa-și faca vaccinul. Nu e o opțiune. Este o alegere etica, deoarece nu te joci…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 va incepe la Vatican "in urmatoarele zile" si va viza cu prioritate, incepand de la mijlocul lunii ianuarie, personalul medical si persoanele in varsta, a anuntat sambata Vaticanul, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In comunicat nu este mentionat papa Francisc,…

- Papa Francisc a transmis un mesaj de Anul Nou, in ciuda faptului ca nu a putut oficia liturghia dedicata Fecioarei Maria, care este celebrata in fiecare an de Vatican in ziua de 1 ianaurie. Suveranul Pontif le-a transmis credincioșilor din toata lumea ca 2021 va fi un an bun, indemnandu-i pe toți sa…

- Papa Francisc a oficiat, joi seara, Liturghia din Ajunul Craciunului la Bazilica Sf. Petru de la Vatican. Ceremonia a inceput la 19.30, ora locala (ora Romaniei 20.30), și a fost transmisa live pe rețelele de socializare. Numarul persoanelor care au participat la slujba a fost limitat, oamenii au fost…