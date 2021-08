Birocrații in halate albe, cioclii apocalipsei și sacerdoții COVID ne prevestec acum noi restricții ce vor sa vina daca nu ne vaccinam. Ei, ,,specialiștii”, nu ne ofera alternative, in fapt nici nu au cautat vreuna. La inceputul pandemiei, ca și acum, existau tratamente alternative vaccinului experimental. Ultimul studiu, confirmat de trei universitați din Italia, Marea […] Articolul Tacerea va condamna și morții va acuza apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .