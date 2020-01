Stiri pe aceeasi tema

- FURT… Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat, pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Mitsubishi Outlander, care figureaza in bazele de date ca fiind semnalat furat din Italia. Astfel, in data de 16 decembrie,…

- Un tablou al pictorului austriac Gustav Klimt, care a fost furat în 1997, este posibil sa fi fost gasit. Acesta era ascuns într-un zid al galeriei italiene de unde fusese luat, au spus oficialii, relateaza Reuters. Muncitorii au descoperit tabloul, un portret al unei femei tinere terminat…

- Ieri a fost zi de doliu in Albania dupa ce un seism puternic produs marti, cel mai violent din ultimele decenii, a lasat in urma peste 20 de morti si sute de raniti, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Intre timp, echipe internationale de salvatori cauta in continuare supravietuitori printre ramasitele…

- O romanca stabilita in Italia a lansat un apel disperat pe Facebook, dar si la televiziuni, pentru a-si gasi fiica disparuta, despre care crede ca a fost rapita. Letizia Diana David, in varsta de 17 ani, a disparut duminica, 24 noiembrie 2019, la primele ore ale diminetii. Mama fetei, Ioana Botezatu,…

- Alexandru Cumpanașu a transmis un mesaj pe reteua de socializare celor care l-au votat. Acesta dorește ca sustinatorii sai sa nu o voteze pe Viorica Dancila. Cumpanasu a recurs la jigniri incredibile la adresa fostului premier. „DIPSPARI DANCILA❗❗❗Tupeul unora nu are limite!!! Am aflat astazi…