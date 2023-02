Tabără la Rânca, întreruptă pentru distracția conducerii unei primării și a unei școli din Giurgiu O tabara la Ranca, platita din fonduri europene a fost scurtata de autoritațile unei comune din Giurgiu. Copiii au fost trimiși acasa iar in locul acestora s-au bucurat de cazare și masa in stațiunea montana tocmai fostul primar al comunei Vedea din judetul Giurgiu, fostul viceprimar, un fost angajat al primariei si fosta directoare a scolii. scrie Gorjeanul. . Cei patru au fost trimisi in judecata de DNA. Ei sunt acuzați ca au redus perioada petrecuta de cei 45 de elevi in tabara obtinuta printr-un proiect cu fonduri europene, cazandu-se la Ranca chiar ei, impreuna cu rude și prieteni. Procurorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

